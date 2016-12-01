Лакокрасочные материалы (ЛКМ) и лакокрасочные покрытия

- Тема номера:
- ЛКМ для цветного и рулонного металла
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ПОКА ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТУходящий год принес немало сюрпризов — хороших и не очень… Многие события, казавшиеся невозможными, воплотились в жизнь, и невольно задаешься вопросом: а почему, чтобы сделать правильные шаги, нужно доводить ситуацию до крайности? Например, совсем недавно прозвучало, что сельское хозяйство из убыточного стало прибыльным благодаря правительственной программе поддержки, сформированной в качестве контрсанкций. Что мешало это сделать раньше, не дожидаясь недружественных действий западных политиков? То же касается и других секторов экономики, прежде всего промышленности. Почитайте, как защищают свой рынок, причем не самый крупный его сегмент, в Евросоюзе (с. 17). А мы до сих пор свой Технический регламент по безопасности лакокрасочных материалов принять не можем, не говоря уже о возможном использовании других барьеров, защищающих отечественных производителей. Впрочем, и самим российским предприятиям не мешало бы больше внимания уделять стратегическому планированию. Свежий пример — развитие ветроэнергетики. Совсем недавно было подписано соглашение о строительстве ветряных установок. Догадайтесь, кто будет поставлять краску для лопастей? Правильный ответ вы найдете на с. 4. А ведь в России тоже разработаны материалы для подобных объектов, и о них в следующем году можно будет прочитать в нашем журнале, если, конечно, вы не забыли оформить на него подписку. Понятно, что конкуренция с каждым годом будет только усиливаться, и неплохо бы еще раз проанализировать, где можно достичь преимущества. В этом вам поможет посещение Международного лакокрасочного форума (с. 28), а кроме того, новые идеи могут индуцировать бурно развивающиеся IT-технологии. Западные коллеги просматривают варианты их использования в лакокрасочной отрасли, а отечественные программисты уже предлагают работающие решения (с. 29). В завершающем этот год номере хочу поблагодарить всех наших читателей и партнеров за то, что оставались с нами, и, прощаясь до следующего года, поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать добра, удачи и процветания! Надеюсь, что восточный символ следующего года — Огненный Петух — скоро возвестит о начале больших позитивных перемен! С неизменным уважением,
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) и лакокрасочные покрытия
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