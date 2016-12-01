Лакокрасочные материалы (ЛКМ) и лакокрасочные покрытия

Журналы и книги издательства "Пэйнт-Медиа" входящего в группу компаний "Маркет Гайд" предназначены для профессионалов в области производства лакокрасочных материалов (ЛКМ). На страницах литературы по лкм, печатаемой в "Пэйнт-Медиа", технологи и руководители найдут информацию о современных способах производства ЛКМ, оборудовании для производства ЛКМ, из чего состоят лакокрасочные материалы, о сырье и компонентах для производства водоразбавляемых и органоразбавляемых красок, декоративных и индустриальных ЛКМ, в том числе: о связующих, смолах, добавках для диспергирования, реологических добавках, добавках, улучшающих розлив и выравнивание, биоцидах, внутритарных консервантах, пигментах и наполнителях, а также узнают, что такое что такое лакокрасочные покрытия.

В статьях входящего в список ВАК журнала "ЛКМ и их применение" публикуется информация также о методах и приборах контроля качества красок, лаков и другой лакокрасочной продукции, таре, инновациях в законодательстве. Не обходит журнал ЛКМ своим вниманием и состояние рынка красок в целом по сегментам, например порошковым краскам и судовым ЛКМ, а также состояние рынка по отдельным видам сырья, будь то полиэфирные смолы или диоксид титана.